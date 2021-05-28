Супруга президента США посетила штат Мичиган в рамках общенационального тура прививки против коронавируса. Она прибыла в клинику вакцинации и пообщалась со студентами колледжа.

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Образ Джилл Байден

Первая леди также выступила с речью, в которой призвала получать прививки, если кто-то этого еще не сделал. Внимание публики не мог не привлечь ее look.

Джилл Байден предстала перед камерами в темно-шоколадной блузке и стильном костюме немного более светлого оттенка, состоящего из прямых брюк и элегантного жакета. Она соединила наряд с золотистыми туфлями на невысоком каблуке. Аутфит удачно дополняли золотая брошь, длинная подвеска и серьги-камни.

Супруга президента США распустила волосы и уложила их пышными локонами. Образ завершил роскошный макияж. Джилл Байден накрасила веки темными тенями и слегка подчеркнула губы бежевой помадой.



Джилл Байден / Фото с инстаграма первой леди

Элегантные образы первой леди США