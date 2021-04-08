Джилл Байден повторила образ під час виступу: фото в улюбленому костюмі першої леді

Перша леді США Джилл Байден виступила на заході, що відбувся в Білому домі. Для урочистої події вона обрала улюблений костюм фіолетового кольору, в якому вже з'являлася на публіці.

Джилл Байден під час публічних виходів обирає стильні та елегантні вбрання. Вона постає перед камерами у красивих костюмах. 7 квітня перша леді виступила в Білому дому на віртуальному заході щодо підтримки сімей військових і ветеранів. Участь в події, що відбувалася в залі Південного суду в адміністративній будівлі Ейзангавер, взяли сім'ї військових з усього світу.

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Образ першої леді США

Для виступу Джилл Байден обрала улюблений костюм фіолетового кольору, що складався з приталеного піджака та спідниці-олівця. Також вона одягнула білий топ і довершила look бежевими туфлями-човниками на підборах.

Особливу увагу дружина Джо Байдена приділила аксесуарам. Вона одягнула лаконічні прикраси: золоті ланцюжки з підвісками та красиві сережки з перлами. Вони додали аутфіту жіночності та вишуканості.

Волосся Джилл Байден вклала в улюблену зачіску, а на обличчі зробила макіяж з бежевими тінями на повіках і рожевою помадою на губах.

Джилл Байден у фіолетовому костюмі / Фото з інстаграму Джилл Байден

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