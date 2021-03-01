Джилл Байден показала стильний повсякденний образ під час поїздки до Техасу

Президентське подружжя Джо Байден та Джилл Байден днями відправилося в Техас. Разом вони відвідали продовольчий фонд та місце масової вакцинації. Під час публічного виходу перша леді США продемонструвала стильний повсякденний образ.

Минулого тижня штат Техас постраждав від потужних зимових штормів та проблем з електропостачанням. Тому президент Джо Байден разом з дружиною відвідали місто Х’юстон. У межах робочої поїздки подружжя зустрілося з волонтерами, які допомагають в центрі розподілу продовольчої допомоги.

До теми Джилл Байден продемонструвала вишуканий образ у фіолетовому костюмі: фото

"Минулого тижня в Техасі ми з президентом побачили найкращих представників американського народу. Спостереження за тим, як усі збираються, щоб підтримати одне одного під час кризи, дало мені стільки надій", – наголосила перша леді США.

Повсякденний образ Джилл Байден

Для робочої поїздки Джилл Байден підібрала комфортний образ. Вона одягла темні обтислі штани, які поєднала з чорним топом, світлою смугастою кофтою на блискавці та яскраво-зеленому жакеті. Образ довершили високі замшеві чоботи на підборах та чорна захисна маска. У Техасі Джилл Байден з'явилась з фірмовою легкою укладкою та насиченим макіяжем з акцентом на очі.

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Образи Джилл Байден: