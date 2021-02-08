Перша леді США Джилл Байден звернулась до американців, закликавши носити захисні маски під час прогулянок з домашніми улюбленцями. Відео вона записала поряд з двома вівчарками та показала новий діловий образ.

Як 46-й президент США Джо Байден, так і його дружина Джилл Байден відомі любов'ю до тварин. Разом з президентською родиною в Білому домі з'явилися дві німецькі вівчарки, які подружжя взяло з притулку. На тлі пандемії коронавірусу перша леді наголосила, як важливо дотримуватися маскового режиму не тільки в громадських місцях, а й під час прогулянок з песиками.

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"Не забудьте одягти маску, навіть коли ви вигулюєте собаку. P.S. Чемп і Мейджор погоджуються", – написала Джилл Байден у своєму профілі.

У кадрі перша леді постала біля каміну з двома німецькими вівчарками – Чемп і Мейджор, які оселилися в Білому домі незадовго після інавгурації Джо Байдена. Ролик з'явився в ефірі щорічної програми Puppy Bowl XVII.

Образ Джилл Байден

Перша леді позувала в стриманому костюмі. На ній обтислі джинси скінні чорного кольору, класичний піджак та легка шифонова блузка насиченого блакитного кольору. Look Джилл Байден завершили чорні балетки з блискітками.

Вона з'явилась перед багатомільйонною аудиторією з фірмовою вишуканою укладкою. Перша леді США обмежилась лаконічними аксесуарами – сережками-кільцями, підвіскою та улюбленим золотим годинником від Cartier, з яким не розлучається навіть під час прогулянок з собаками.