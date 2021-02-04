Президент і перша леді відвідали церемонію прощання з офіцером поліції Брайаном Сікніком, який загинув під час штурму Капітолію. Пам'ять правоохоронця вшановували в будівлі Конгресу США.

Джерело: 24 канал

Співчуття рідним і близьким офіцера Джо Байден висловив на особистій сторінці у твіттері. Для публічної появи Джилл Байден обрала лаконічний образ total black. Вона вкотре підкорила світ стриманим і вишуканим стилем.

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"Офіцер Брайан Сікнік був героєм, який загинув, виконуючи службові обов'язки, захищаючи нашу демократію та саму цитадель свободи. Я знаю, що для його сім'ї та близьких жодні слова не можуть зменшити біль цього моменту, але знаю, що ми з Джилл та всією нацією приєднаємось до вас у скорботі про його втрату", – написав президент Джо Байден.

Образ Джилл Байден

Для церемонії прощання перша леді США одягла вбрання total black. На ній сукня-футляр довжини міді з блискучим камінням на талії, замшеві туфлі на шпильках і колготи. Наверх вона накинула вовняне пальто з приталеним силуетом, в якому вже з'являлась раніше.

Президентське подружжя сумлінно дотримується карантинних обмежень, тому всюди з'являється в захисних масках. Так, Джилл Байден довершила вишуканий образ чорною маскою. Вона з'явилась в Капітолії з легкою укладкою і макіяжем з акцентом на очі.

46-й президент США одягнув синій костюм у смужку, білу сорочку, краватку винного кольору, чорне взуття та захисну маску. Разом з дружиною Джо Байден вшанував пам'ять Брайана Сікніка хвилиною мовчання перед урною з прахом офіцера.



Джилл і Джо Байдени / Фото Getty Images



Джилл і Джо Байдени / Фото з твіттера президента