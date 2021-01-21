Переможниця конкурсу "Міс Україна-Всесвіт 2014" Анна Андрес вперше стала мамою. В подружжя підприємця Давида Барокаса та Анни Андрес народився первісток. Зірка показала перші фото з малюком та розсекретила стать дитини.

Анна Андрес вперше стала мамою

В подружжя підприємця Давида Барокаса та переможниці конкурсу "Міс Україна-Всесвіт 2014" Анни Андрес народився первісток. Зірка показала перші фото з малюком, що народився у середу, 20 січня 2021 року, та розсекретила стать дитини на особистій інстаграм-сторінці.

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Анна Андрес показала первістка та його зворушливі перші фото. Малюк на першому фото лежав на матусиних колінах. Він одягнений у біле боді з різнокольоровими машинками.



Анна Андрес показала перші фото з первістком / Кадри з інстаграму Анни Андрес

На іншій світлині первісток Анни Андрес лежить у білому боді у колисці й солодко спить. Навколо його ліжечка неймовірна кількість розкішних букетів з квітами.



Анна Андрес показала перші фото з первістком / Кадри з інстаграму Анни Андрес

Анна Андрес поділилась й першим фото з малюком. Вона позувала на ліжку в чорному халатику та тримала на руках сина, лагідно притиснувши його до грудей. Так, переможниця конкурсу "Міс Україна-Всесвіт 2014" народила сина.

20.01.21. Вчора був складний, але найщасливіший день. Ласкаво просимо, мій маленький чоловік, моя благословенна дитино з найчарівнішими очима,

– написала Анна Андрес під фото.



Анна Андрес показала перші фото з первістком / Кадри з інстаграму Анни Андрес

Що відомо про вагітність Анни Андрес

Переможниця конкурсу "Міс Україна-Всесвіт 2014" довгий час не розсекречувала вагітність. Щасливу звістку зірка повідомила в мережі лише на 28 тижні вагітності. На початку листопада 2020 року вона оприлюднила розкішну фотосесію з вагітним животом.

Нагадаємо, що Анна Андрес влітку цього року вийшла заміж за Давида Барокаса – підприємця у сфері нерухомості та готельно-ресторанній індустрії. Минулого року пара познайомилась на дні народженні спільної подруги у Франції. Через два місяці закохані оголосили про заручини. Після року стосунків вони одружились.

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