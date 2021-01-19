25-річна супермодель Джіджі Хадід у вересні минулого року вперше стала мамою. Про вагітність зірки світ дізнався у квітні, однак при надії вона дефілювала подіумом на Тижні моди в Парижі. Як зізналась молода матуся, перед показами вона почувалась не найкраще.

Попри те, що Джіджі Хадід не розсекречує ім'я та не демонструє обличчя доньки, вона відверто ділиться з фанами тим, як протікала її перша вагітність. Як з'ясувалось, на ранніх термінах в січні минулого року вона ще виходила на подіум. Про це зірка розповіла у твіттері.

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Днями модель пригадала показ французького бренду JACQUEMUS на Тижні моди в Парижі, який відбувся рівно рік тому. Тоді Джіджі Хадід з'явилась перед публікою в бежевій сукні з оголеною спиною та розрізом і вже була вагітною, однак ані папараці, ані глядачі цього не помітили.

Відповідаючи на питання шанувальників, знаменитість поділилась, що дізналась про вагітність за день до старту Тижня моди. Ефектно дефілювати під пильним прицілом камер та публіки красуні було вкрай важко, адже її постійно нудило, тому зірці доводилось заїдати цей стан.

Мене дуже нудило за лаштунками. Тоді я дізналася, що можу контролювати цей стан, якщо буду постійно їсти. Тому моя мама пакувала мені снеки з собою перед кожним шоу,

– розповіла Джіджі Хадід.

Молода матуся додала, що під час вагітності мала шалений апетит. Однак через карантин модельна кар'єра, покази та зйомки були поставлені на паузу, тому Джіджі не відмовляла собі в їжі.

"Я їла бейгли з великою кількістю вершкового сиру, тістечка Брауні. На сніданок – французькі тости і салат з помідорами, оливковою олією і великою кількістю солі та перцю. Любила смажені реберця і картоплю фрі, а ще салат з руколи", – зізналась модель.