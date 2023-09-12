Зізнався їй у коханні: молодший брат Кейт Міддлтон зворушив фото з вагітною дружиною

Молодший брат принцеси Уельської мило привітав дружину з річницею весілля. Подружжя разом 2 роки і зараз очікує на народження первістка.

Джеймс Міддлтон і Алізі Тевенет 11 вересня відсвяткували другу річницю весілля. Вони одружилися на таємній церемонії у красивому селі комуни Борм-ле-Мімоза.

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Джеймс опублікував кілька милих світлин з відпочинку на яхті. Він зворушливо зізнався дружині у коханні та привітав її з річницею шлюбу.

З річницею, мила. Два роки шлюбу і я не можу кохати тебе більше, ніж кохаю, а попереду чекає найкраще,

– написав він.

Зараз Алізі вагітна, пара очікує на народження первістка. Схоже, що Джеймс Міддлтон вже незабаром стане татом, адже його дружина має чималий животик.



Джеймс Міддлтон з дружиною / Фото з його інстаграму

На одному фото Алізі має довгу білу сукню без рукавів, яка обтискала її живіт. Водночас Джеймс був одягнений у смугасті штани та лляну сорочку.

На другому фото Міддлтон у шортах стрибав з яхти в море. Його дружина стояла поруч, одягнена у синьо-білу смугасту сукню.



Джеймс Міддлтон з дружиною / Фото з його інстаграму

Первісток Джеймса та Алізі стане двоюрідним братом або сестрою для дітей Кейт Міддлтон – принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї. Крім цього, малюк буде племінником принцеси Уельських.