Джеймс Міддлтон і Алізі Тевенет 11 вересня відсвяткували другу річницю весілля. Вони одружилися на таємній церемонії у красивому селі комуни Борм-ле-Мімоза.
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Джеймс опублікував кілька милих світлин з відпочинку на яхті. Він зворушливо зізнався дружині у коханні та привітав її з річницею шлюбу.
З річницею, мила. Два роки шлюбу і я не можу кохати тебе більше, ніж кохаю, а попереду чекає найкраще,
– написав він.
Зараз Алізі вагітна, пара очікує на народження первістка. Схоже, що Джеймс Міддлтон вже незабаром стане татом, адже його дружина має чималий животик.
Джеймс Міддлтон з дружиною / Фото з його інстаграму
На одному фото Алізі має довгу білу сукню без рукавів, яка обтискала її живіт. Водночас Джеймс був одягнений у смугасті штани та лляну сорочку.
На другому фото Міддлтон у шортах стрибав з яхти в море. Його дружина стояла поруч, одягнена у синьо-білу смугасту сукню.
Джеймс Міддлтон з дружиною / Фото з його інстаграму