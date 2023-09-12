Джеймс Миддлтон и Ализи Тевенет 11 сентября отпраздновали вторую годовщину свадьбы. Они поженились на тайной церемонии в красивой деревне коммуны Борм-ле-Мимоза.

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Джеймс опубликовал несколько милых фотографий с отдыха на яхте. Он трогательно признался жене в любви и поздравил ее с годовщиной брака.

С годовщиной, милая. Два года брака и я не могу любить тебя больше, чем люблю, а впереди ждет лучшее,

– написал он.

Сейчас Ализи беременна, пара ожидает рождения первенца. Похоже, что Джеймс Миддлтон уже в скором времени станет папой, ведь его жена имеет большой животик.



Джеймс Миддлтон с женой / Фото из его инстаграммы

На одном фото Ализи имеет длинное белое платье без рукавов, обжимающее ее живот. В то же время Джеймс был одет в полосатые брюки и льняную рубашку.

На втором фото Миддлтон в шортах прыгал с яхты в море. Его жена стояла рядом, одетая в сине-белое полосатое платье.



Джеймс Миддлтон с женой / Фото из его инстаграммы

Любопытно! Первенец Джеймса и Ализи станет двоюродным братом или сестрой для детей Кейт Миддлтон – принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Кроме этого, малыш будет племянником принцессы Уэльских.