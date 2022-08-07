Джессіка Честейн приїхала до України: яке місто планує відвідати зірка

Американська акторка Джессіка Честейн приїхала до України. Вона зустрінеться з Володимиром Зеленським та планує відвідати Ірпінь.

Світові знаменитості продовжують підтримувати Україну та відвідувати наші міста. 7 серпня в Київ прибула американська акторка та продюсерка Джессіка Честейн.

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Джессіка Честейн в Україні

Актриса вже прибула до Києва потягом. Вона відвідала дитячу лікарню "Охмадит". Надалі зірка планує візит до Ірпеня.

Джессіка Честейн також зустрінеться з главою держави Володимиром Зеленським, а також головою ОП Єрмаком.

Джессіка Честейн в Україні: дивіться відео

Які зірки нещодавно були в Україні

Співачка Еллі Голдінг приїздила до Києва на Другий саміт перших леді та джентльменів. На заході вона заспівала "Червону калину".

Наприкінці червня в Україну приїздив актор Бен Стіллер, який був у Львові та звільненому Макарові. Він пояснив, що мусить показати світові, що тут відбувається насправді.

Шон Пенн у червні прибув до України вже вдруге. Він вирушив в Ірпінь та Бучу, щоб власними очима побачити звірства росіян.