Джессіка Честейн приїхала до України: яке місто планує відвідати зірка
7 серпня 2022 , 15:43Читать новость на русском
Джерело:телеграм Суспільного
Американська акторка Джессіка Честейн приїхала до України. Вона зустрінеться з Володимиром Зеленським та планує відвідати Ірпінь.
Світові знаменитості продовжують підтримувати Україну та відвідувати наші міста. 7 серпня в Київ прибула американська акторка та продюсерка Джессіка Честейн.
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Джессіка Честейн в Україні
Актриса вже прибула до Києва потягом. Вона відвідала дитячу лікарню "Охмадит". Надалі зірка планує візит до Ірпеня.
Джессіка Честейн також зустрінеться з главою держави Володимиром Зеленським, а також головою ОП Єрмаком.
Джессіка Честейн в Україні: дивіться відеоДодамо, Джессіка Честейн підтримувала Україну й раніше. Вона показувала в інстаграмі фото жінок, яким довелося народжувати в бомбосховищах.
Які зірки нещодавно були в Україні
- Співачка Еллі Голдінг приїздила до Києва на Другий саміт перших леді та джентльменів. На заході вона заспівала "Червону калину".
- Наприкінці червня в Україну приїздив актор Бен Стіллер, який був у Львові та звільненому Макарові. Він пояснив, що мусить показати світові, що тут відбувається насправді.
- Шон Пенн у червні прибув до України вже вдруге. Він вирушив в Ірпінь та Бучу, щоб власними очима побачити звірства росіян.