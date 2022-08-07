Світові знаменитості продовжують підтримувати Україну та відвідувати наші міста. 7 серпня в Київ прибула американська акторка та продюсерка Джессіка Честейн.

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Джессіка Честейн в Україні

Актриса вже прибула до Києва потягом. Вона відвідала дитячу лікарню "Охмадит". Надалі зірка планує візит до Ірпеня.

Джессіка Честейн також зустрінеться з главою держави Володимиром Зеленським, а також головою ОП Єрмаком.

Джессіка Честейн в Україні: дивіться відео

Додамо, Джессіка Честейн підтримувала Україну й раніше. Вона показувала в інстаграмі фото жінок, яким довелося народжувати в бомбосховищах.

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