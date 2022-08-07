Мировые знаменитости продолжают поддерживать Украину и посещать наши города. 7 августа в Киев прибыла американская актриса и продюсер Джессика Честейн.

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Джессика Честейн в Украине.

Актриса уже прибыла в Киев поездом. Она посетила детскую больницу "Охмадит". В дальнейшем звезда планирует визит в Ирпень.

Джессика Честейн также встретится с главой государства Владимиром Зеленским, а также главой ОП Ермаком.

Джессика Честейн в Украине: смотрите видео

Добавим, Джессика Честейн поддерживала Украину и раньше. Она показывала в инстаграмме фото женщин, которым пришлось рожать в бомбоубежищах.

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