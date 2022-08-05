3 серпня білоруська співачка Мерієм Герасименко виступила з невеликим концертом у центрі Мінську. Вона заспівала українські пісні, зокрема, хіт "Океану Ельзи" – "Обійми".

Дивіться також Співачка Маша Фокіна зіткнулася з російською агресією у Болгарії: несподівана реакція готелю

Білоруська артистка заспівала українською в Мінську

Виступ, що відбувся в закладі "Банки-бутылки" на вулиці Зибицькій, Мерієм Герасименко показала в інстаграм-сторіз, доповнивши кадри синьо-жовтими емоджі. Напередодні вона публікувала відео з біло-червоними емоджі, а на сам концерт прийшла у білосніжній футболці з червоною нашивкою.



Концерт Герасименко / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, біло-червоні кольори білоруси зазвичай носять на знак протесту, адже біло-червоно-білий прапор є історичним стягом країни. Втім, режим самопроголошеного президента лукашенка хоче віднести прапор до нацистської символіки й карати за його демонстрування.

Реакція пропагандистів

У пропагандистських телеграм-каналах почали виступати проти артистки, називаючи її "змагарською співачкою". Так називають людей, які налаштовані до влади опозиційно. Пропагандист Азарьонок взагалі обурився виступом Мерієм та закликав зробити в білорусі диктатуру, а не "дозволяти їм скакати прямо в центрі Мінська".

Після одіозних заяв шанувальники Герасименко зауважили, що зірка не виходить на зв'язок. Тож журналісти та фанати співачки припускають, що через українську символіку та пісні її затримали. Можливо, що також затримали власника бару, де був її виступ.

Зазначимо, політичні переслідування для білорусі звичні. Так, у червні було затримано автора Youtube-каналу "ЧестнОК" та сайту Tribuna.com Олександра Івуліна та монтажера цього проєкту Ярослава Писаренка.

Хто така Мерієм Герасименко