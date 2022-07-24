Авторка хіта Love Me Like You Do Еллі Голдінг – єдина світова зірка, яка не побоялася особисто приїхати до Києва на другий Саміт перших леді та джентльменів. Аби підтримати українців, вона заспівала гімн січових стрільців "Ой у лузі червона калина", який став символом війни з росією. На роялі артистці акомпанував соліст Pianoбой Дмитро Шуров.

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Еллі Голдінг заспівала "Ой у лузі червона калина" з Pianoбой

Музикант зізнався, що "Червону калину" вони з Еллі Голдінг підготували за дві години до виступу в Софії Київській. Для нього це був "новий незабутній експірієнс і челендж" – досвід і виклик.

Обоє хвилювались, тому версія вийшла дуже камерною та ніжною. Було приємно та почесно бути частиною Саміту перших леді та джентльменів, завжди "за" будь-який творчий двіж, ініційований першою леді Оленою Зеленською, яка поєднує в собі справжню силу та ніжність,

– прокоментував Дмитро Шуров.

"Сьогодні мій новий друг Дмитро розповів мені про особливо важливу пісню. Якщо ви, друзі, захочете співати, ми можемо співати разом", – сказала Еллі Голдінг перед виступом й одразу перепросила за свою українську.