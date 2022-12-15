Jerry Heil відверто розповіла, що про її пісню на Нацвідбір кажуть професори Берклі

Jerry Heil поєднує навчання в престижному університеті Берклі та підготовку до Нацвідбору на Євробачення-2023. Артистка зізналася, що про її конкурсну пісню кажуть професори і як ставляться до її участі у відборі.

Згідно з прогнозами букмекерів Jerry Heil є лідеркою Національного відбору. Саме її називають ймовірною представницею України на Євробаченні-2023. А чи поділяють цю думку викладачі артистки в США – дізнавайтеся у матеріалі 24 каналу.

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Що про пісню Jerry Heil кажуть американські професори

Виконавиця поділилася, що в університеті знають про її участь у Нацвідборі. Ба більше, професори з розумінням поставилися до ситуації й дозволили Яні раніше скласти іспити, щоб вона змогла достроково вилетіти в Україну. Виконавицю дуже підтримують, особливо викладач вокалу. Декілька останніх уроків вони просто тренувалися виконувати саме When God Shut The Door.

Професор Стен дуже вражений глибиною пісні й постійно дивується, що це я її написала. Але я йому пояснюю, що українська мелодика така невичерпна, що звертаюся до неї за натхненням,

– поділилася музикантка.

Jerry Heil – When God Shut The Door: слухайте пісню онлайн

Якщо прогнози букмекерів справдяться і Jerry Heil таки переможе на Нацвідборі на Євробачення-2023, то вона не покине навчання в США і поєднуватиме його з підготовкою до конкурсу у Великій Британії.

"Нам пощастило жити в дуже прогресивний час. Я закриваю деякі екзамени вже зараз дистанційно, "заливаючи" свої роботи на спеціальний сайт Берклі. Викладачі та департаменти йдуть на зустріч, бо розуміють важливість конкурсу для України й свою невід'ємну роль у формуванні їхньої студентки. Я неймовірно вдячна людяності моїх професорів", – розповіла Jerry Heil.

Перед Євробаченням я мала виступити як солістка хору Берклі з оркестром на концерті в Бостоні. Але я зробила свій вибір, і наш хормейстр, хоч і тяжко, але дозволив мені обрати цей шлях,

– сказала Яна.



Jerry Heil / Фото з інстаграму співачки