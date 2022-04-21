Дженніфер Лоуренс вперше стала мамою

Голлівудська акторка та володарка Оскара Дженніфер Лоуеренс народила малюка від Кука Мароні. Проте зірка не поспішає повідомляти стать та ім'я дитини.

Дженніфер Лоуренс завжди намагалась детально приховати особисте життя подалі від камер. Лише у грудні 2021 року жінка вперше вийшла вагітною на червону доріжку кіноподії.

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Дженніфер Лоуренс / Фото Getty Images

Проте про вагітність зірки повідомили не Дженніфер чи Кук, а папараці, які побачили пару на прогулянці з новонародженим малюком. Раніше інформацію про народження первістка також підтвердила близька подруга та колега Лоуренс – Емі Шумер. Сталось це під час перевірки на детекторі брехні. Втім, навіть своїй подрузі Дженніфер вирішила не розсекречувати усіх деталей народження дитини.

Зазначимо, що Лоуренс та Мароні почали роман влітку у 2018 році, а вже у лютому 2019-го чоловік освідчився коханій. Пара зіграла приватне весілля у жовтні того ж року в особняку у стилі французького палацу Belcourt Castle, що розташований в місті Ньюпорт, США. У вересні 2021 року стало відомо, що акторка вагітна першою дитиною.