Дженніфер Лоуренс завжди намагалась детально приховати особисте життя подалі від камер. Лише у грудні 2021 року жінка вперше вийшла вагітною на червону доріжку кіноподії.

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Дженніфер Лоуренс / Фото Getty Images

Проте про вагітність зірки повідомили не Дженніфер чи Кук, а папараці, які побачили пару на прогулянці з новонародженим малюком. Раніше інформацію про народження первістка також підтвердила близька подруга та колега Лоуренс – Емі Шумер. Сталось це під час перевірки на детекторі брехні. Втім, навіть своїй подрузі Дженніфер вирішила не розсекречувати усіх деталей народження дитини.

Зазначимо, що Лоуренс та Мароні почали роман влітку у 2018 році, а вже у лютому 2019-го чоловік освідчився коханій. Пара зіграла приватне весілля у жовтні того ж року в особняку у стилі французького палацу Belcourt Castle, що розташований в місті Ньюпорт, США. У вересні 2021 року стало відомо, що акторка вагітна першою дитиною.