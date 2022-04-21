Дженнифер Лоуренс всегда старалась скрыть личную жизнь подальше от камер. Только в декабре 2021 женщина впервые вышла беременной на красную дорожку кинособытия.

Читайте также Бритни Спирс заявила, что беременна в третий раз: возможно, будет двойня



Дженнифер Лоуренс / Фото Getty Images

Однако о беременности звезды сообщили не Дженнифер или Кук, а папарацци, увидевшие пару на прогулке с новорожденным малышом. Ранее информацию о рождении первенца также подтвердила близкая подруга и коллега Лоуренс – Эми Шумер . Произошло это во время проверки на детекторе лжи. Впрочем, даже своей подруге Дженнифер решила не рассекречивать все детали рождения ребенка.