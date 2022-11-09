Дженніфер Лопес взяла прізвище Бена Аффлека після весілля: чому на неї образилися фани
Джерело:Vogue
Американська зірка Дженніфер Лопес стала "місис Аффлек" після весілля з обранцем. Зірка пояснила, чому вирішила взяти прізвище чоловіка, і як через це на неї образились дівчата.
Американська співачка й акторка Дженніфер Лопес вийшла заміж ще у липні, але її весілля з Беном Аффлеком обговорюють досі. В інтерв'ю для Vogue зірка зізналась, що взяла прізвище чоловіка.
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Дженніфер Лопес взяла прізвище Аффлека
Люди, як і раніше, будуть називати мене Дженніфер Лопес. Але моє офіційне ім'я буде місис Аффлек, бо ми з'єдналися. Ми чоловік та дружина. Я пишаюся цим. Я не думаю, що це проблема,
– поділилась артистка.
Джей Ло додала, що з її рішенням погодилися не всі фани, зокрема дівчата-феміністки: "Я можу зрозуміти, що в людей є свої почуття щодо цього, і це теж нормально". Але зауважила, що не бачить романтики в тому, щоб залишати своє прізвище.
"Це нетрадиційно. В цьому немає жодної романтики. Я повністю контролюю своє життя і долю, почуваюся сильною як жінка і як людина. Я можу зрозуміти, що люди мають свої почуття з цього приводу, і це теж нормально. Мені просто здається, що це романтично", – підкреслила знаменитість.
Що відомо про весілля Джей Ло та Аффлека
- Дженніфер Лопес та Бен Аффлек таємно одружилися в Лас-Вегасі 16 липня. Цей день вони провели лише удвох, адже хотіли побути разом і не привертати увагу преси.
- Згодом новоспечене подружжя побувало у весільній подорожі, для якої обрали Париж. Разом з собою вони взяли дітей.
- Але й на цьому церемонії й урочистості не припинилися. 19 серпня Дженніфер Лопес і Бен Аффлек влаштували триденне святкування – з розкішними образами, зірковими гостями та зворушливими моментами.