Дженніфер Лопес взяла прізвище Бена Аффлека після весілля: чому на неї образилися фани

Американська зірка Дженніфер Лопес стала "місис Аффлек" після весілля з обранцем. Зірка пояснила, чому вирішила взяти прізвище чоловіка, і як через це на неї образились дівчата.

Американська співачка й акторка Дженніфер Лопес вийшла заміж ще у липні, але її весілля з Беном Аффлеком обговорюють досі. В інтерв'ю для Vogue зірка зізналась, що взяла прізвище чоловіка.

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Дженніфер Лопес взяла прізвище Аффлека

Люди, як і раніше, будуть називати мене Дженніфер Лопес. Але моє офіційне ім'я буде місис Аффлек, бо ми з'єдналися. Ми чоловік та дружина. Я пишаюся цим. Я не думаю, що це проблема,

– поділилась артистка.

Джей Ло додала, що з її рішенням погодилися не всі фани, зокрема дівчата-феміністки: "Я можу зрозуміти, що в людей є свої почуття щодо цього, і це теж нормально". Але зауважила, що не бачить романтики в тому, щоб залишати своє прізвище.

"Це нетрадиційно. В цьому немає жодної романтики. Я повністю контролюю своє життя і долю, почуваюся сильною як жінка і як людина. Я можу зрозуміти, що люди мають свої почуття з цього приводу, і це теж нормально. Мені просто здається, що це романтично", – підкреслила знаменитість.

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