Днями американська співачка Селена Гомес дала відверте інтерв'ю одному з глянцевих видань. Але ні в ньому, ні в документальному фільмі про себе зірка не згадала про Франсію Райсу. Це акторка, яка у 2017 році пожертвувала зірці нирку.

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Чому критикують Селену Гомес

В інтерв'ю Rolling Stone виконавиця заявила, що почувалась самотньою в шоубізнесі. Вона додала, що мала лише одну справжню подругу – Тейлор Свіфт.

Коли ця фраза з'явилась в новинах, під одним з дописів Франція написала "Цікаво" та начебто відписалась від Селени Гомес. Це розбурхало мережу, співачку засудили за те, що вона не згадала про її донорку.

Зірка на хейт відповіла: під одним з відео вона написала, що не повинна згадувати в розповідях всіх знайомих. "Вибачте, що не згадала кожного, з ким знайома", – коментувала Селена Гомес.



Коментар Селени Гомес / Скриншот з тіктока

Хейт не припинився

Артистку не припинили засуджувати попри виправдовування. У коментарях пишуть, що неправильно називати людину, що врятувала життя – "знайомою".

"Як Франція не може бути твоєю подругою, вона ж віддала тобі нирку";

"Що за подруга – Селена Гомес. Слід було проявити ввічливість та подякувати Франсії хоч би в документальному фільмі. Ніхто не віддає нирку безплатно";

""Вибачте, що не згадала всіх, кого знаю". Ти кричиш про доброту і те, щоб бути хорошою людиною, але не згадаєш про ту, яка дала тобі буквально другий шанс на життя. Як не соромно?";

"Те, що ти зробила з Франсією – неправильно";

"Неважливо, що сталось між тобою та Франсією, ти б, мабуть, не могла знімати документальний фільм, якби не вона. Ні, вона не володіє тобою, але найменше, що ти можеш зробити, це вшанувати людину, яка буквально дала тобі життя. Тейлор не віддавала тобі свою нирку";

"Мої вітання дівчині, яка віддала тобі свою нирку. Взагалі-то Тейлор цього не зробила".

Додамо, що Селена Гомес, ймовірно, натомість здружилась з Гейлі Бібер. У мережі виклали спільні фото зірок, де вони усміхаються та обіймаються.