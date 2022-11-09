Американская певица и актриса Дженнифер Лопес вышла замуж еще в июле, но ее свадьбу с Беном Аффлеком обсуждают до сих пор. В интервью для Vogue звезда призналась, что взяла фамилию мужчины.

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Дженнифер Лопес взяла фамилию Аффлека

Люди по-прежнему будут называть меня Дженнифер Лопес. Но мое официальное имя будет миссис Аффлек, потому что мы соединились. Мы муж и жена. Я горжусь этим. Я не думаю, что это проблема,

– поделилась артистка.

Джей Ло добавила, что с ее решением согласились не все фаны, в частности девушки-феминистки: "Я могу понять, что у людей есть свои чувства по этому поводу, и это тоже нормально". Но заметила, что не видит романтики в том, чтобы оставлять свою фамилию.

"Это нетрадиционно. В этом нет никакой романтики. Я полностью контролирую свою жизнь и судьбу, чувствую себя сильной как женщина и как человек. Я могу понять, что люди испытывают свои чувства по этому поводу, и это тоже нормально. Мне просто кажется, что это романтично", – подчеркнула знаменитость.

Что известно о свадьбе Джей Ло и Аффлека