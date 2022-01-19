Джей Ло на сцені та в житті завжди виглядає неперевершено. Артистка постійно демонструє вишуканий смак в одязі, відчуває межу між несмаком і стилем.

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Зухвалий образ Дженніфер Лопес

На особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать понад 192 мільйони користувачів мережі, Дженніфер Лопес опублікувала два фото, на яких позувала в стильному та зухвалому аутфіті.

Співачка одягнула широкі штани білого кольору, зверху в яких була гумка. Поєднала такий низ зі шкіряним чорним топом. Так зірка підкреслила свою привабливість. Серед верхнього одягу на Джей Ло була вкорочена шкіряна куртка.

Жіночність та родзинку образам завжди додають прикраси. Цього разу Джей Ло доповнила свій аутфіт численними ланцюжками та браслетами. А в її вухах красувалися коштовні сережки. Волосся улюблениця мільйонів зібрала у високий хвіст, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і блиском на губах.



Зухвалий look Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму співачки



Зухвалий look Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму співачки

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