Джей Ло на сцене и в жизни всегда выглядит непревзойденно. Артистка постоянно демонстрирует изысканный вкус в одежде, чувствует грань между безвкусицей и стилем.
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Дерзкий образ Дженнифер Лопес
На личной странице в инстаграме, за которой следят более 192 миллионов пользователей сети, Дженнифер Лопес опубликовала два фото, на которых позировала в стильном и дерзком аутфите.
Певица надела широкие брюки белого цвета, сверху в которых была резинка. Соединила такой низ с кожаным черным топом. Так звезда подчеркнула свою привлекательность. Среди верхней одежды на Джей Ло была укороченная кожаная куртка.
Женственность и изюминку образам всегда добавляют украшения. На этот раз Джей Ло дополнила свой аутфит многочисленными цепочками и браслетами. А в ее ушах красовались драгоценные серьги. Волосы любимица миллионов собрала в высокий хвост, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и блеском на губах.
Дерзкий look Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма певицы
Дерзкий look Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма певицы
Предыдущие выходы Джей Ло
- На прогулке с Беном Аффлеком и детьми артистка была в черных брюках и двубортном тренче.
- Среди зимних образов Джей Ло была белоснежная куртка и сумка из крокодиловой кожи от Hermes Himalaya.
- В голубом платье от ливанского дизайнера певица пришла на премьеру фильма с Беном Аффлеком.