Американська виконавиця Дженніфер Лопес й актор Бен Аффлек намагаються якомога більше часу проводити разом. Днями вони вкотре потрапили в об'єктиви папараці.

Цікаво Дженніфер Лопес розізлилась на Бена Аффлека через інтерв'ю про колишню дружину, – ЗМІ

Дженніфер Лопес на прогулянці з сім'єю

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вирушили на зимову прогулянку Лос-Анджелесом. Спершу вони сходили на шопінг разом з дітьми співачки – 13-річними близнюками Максом та Еммі.

Після шопінгу пара вирушила до ресторану готелю Hotel Bel-Air, де влаштувала сімейний обід.

Фото з прогулянки зіркової пари можна переглянути за посиланням.

Образ Дженніфер Лопес

На прогулянку містом виконавиця обрала стильний аутфіт. Вона постала у чорних широких штанах та двобортному тренчі. Знаменитість поєднала вбрання з чорними черевиками на масивній платформі та сумочкою в тон від Hermes.

Дженніфер Лопес зібрала волосся у високий пучок, а також прикрасила вуха масивними золотими сережками-кільцями. Вона також зробила легкий макіяж, однак приховала обличчя захисною маскою.