Донька Мур та Вілліса розбурхала мережу кадрами з освідчення, а тепер її мама поширила нові фото на особистій сторінці. На світлинах Демі показала неймовірні емоції щастя, які переповнювали її.

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Демі Мур привітала дочку з заручинами

Новими фото акторка поділилася з понад 2-мільйонною аудиторією підписників в інстаграмі. Зірка оприлюднила селфі, на якому зображена з донькою Таллулою та її обранцем Діланом Бассом. Демі щиро усміхалася в той час, як дочка та її хлопець цілували у щічки.



Демі Мур з донькою та її нареченим / Фото з інстаграму Демі Мур

На другій фотографії Демі Мур показала емоційний момент, коли вона дізналася про заручини. Донька зателефонувала їй та родичам за допомогою відеозв'язку й показала розкішну каблучку, яку подарував коханий. Таллула й Ділан поділилися щасливою новиною з найріднішими, які неймовірно раді за них.

Вітаю мою дівчинку та її чарівного коханого з заручинами! Це щасливий день для всієї родини,

– наголосила Демі Мур під фото.



Демі Мур дізналася, що її донька виходить заміж / Фото з інстаграму Демі Мур

Прихильники американської зірки не залишилися осторонь радісної події в її сім'ї. Вони висловлюють привітання в коментарях під дописом.