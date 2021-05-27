Дженніфер Лопес планувала оголосити про роман з Беном Аффлеком, – ЗМІ

Щоразу з'являються нові подробиці возз'єднання американської співачки Дженніфер Лопес та актора Бена Аффлека. Зірка хотіла розповісти про стосунки, але преса її випередила.

Видання повідомило, що виконавиця Дженніфер Лопес і Бен Аффлек зійшлись через кілька днів після того, як зірка розірвала стосунки з Алексом Родрігесом. Вже згодом актор почав приїздити до Лопес.

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Чому Дженніфер Лопес не оголосила про стосунки

Через певний час виконавиця вирішила повідомити публіці про роман з Беном Аффлеком в інстаграмі. Однак знаменитість передумала через те, що її випередили ЗМІ та папараці, які оголосили про стосунки. Зараз пара зберігає мовчання, але вони майже зовсім не розлучаються.

"Поки що вони просто пливуть за течією і будують плани, щоб бачитися якомога частіше. Їм ще слід дещо обговорити, перш ніж вони оголосять про роман публічно. Цілком очевидно, що вони знову дуже сильно закохалися один в одного, але вони не хочуть знову опинитися під тиском і наврочити свої відносини", – пише видання.

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