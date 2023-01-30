Популярный американский певец в жанре сальсы Марк Энтони и парагвайская модель Надя Феррейра сыграли свадьбу в Майами в присутствии мировых звезд. Среди них не заметили Дженнифер Лопес, которая родила ему двойню. Чтобы избежать слухов, артистка показала, где была вечером 28 января.

Не упустите Экс-муж Дженнифер Лопес Марк Энтони женился на 23-летней модели, – СМИ

Почему Дженнифер Лопес не пришла на свадьбу экс-мужа Марка Энтони

Дженнифер Лопес пригласили на юбилей косметического бренда Anastasia Beverly Hills миллиардерши Анастасии Соаре. Поэтому вечер она провела в компании Ким Кардашян, телеведущей Опры Уинфри, актрисы и модели Софии Вергары. На ивенте также были актриса Шэрон Стоун, топ-модель Гайди Клум, "Мисс Мира 2000" Приянка Чопра, актриса Джессика Альба, супермодель Алессандра Амбросио и другие.

Субботний вечер. Прекрасный ужин вчера в честь 25-летия Anastasia,

– подписала Дженнифер Лопес.

В комментариях основательница бренда Anastasia Beverly Hills Анастасия Соаре поблагодарила ее за визит: "Спасибо за твою поддержку за последние 25 лет, Дженнифер. Люблю тебя".

Дженнифер Лопес с Ким Кардашян и Опрою Уинфри / Фото из инстаграма певицы

Дженнифер Лопес с Ким Кардашян и Опрою Уинфри / Фото из инстаграма певицы

Дженнифер Лопес с Анастасией Соаре / Фото из инстаграма певицы

Дженнифер Лопес с Софией Вергарой / Фото из инстаграма певицы

Интересно, что на звездную вечеринку Дженнифер Лопес надела эффектное мини-платье с прозрачными рукавами, декольте и золотыми пайетками. Это наряды от Valentino. Волосы певица собрала в высокий пучок и подобрала украшения от Cartier.

Напомним, что Дженнифер Лопес сама недавно вышла замуж в четвертый раз, за Бена Аффлека. В июле они женились в Лас-Вегасе, а в августе три дня гуляли свадьбу в имении актера недалеко от города Саванна.