Дженніфер Лопес розсекретила, який романтичний напис є на її обручці від Бена Аффлека
Джерело:ютуб Apple Music
Американська співачка Дженніфер Лопес зізналась, що її обручка від Бена Аффлека має особливий напис. Що там пише і яке значення має фраза – дізнавайтесь нижче.
Возз'єднання Дженніфер Лопес та Бена Аффлека після 20-річної перерви було таким самим особливим, як і їхні другі заручини. В інтерв'ю Зейну Лоу артистка вперше зізналась, що на її обручці вигравіюваний напис.
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Дженніфер Лопес про особливу обручку
Під час другої пропозиції Бен Аффлек вручив коханій каблучку з великим смарагдом. Як розповіла знаменитість, на ній написано – "Not. Going. Anywhere" (Не йду нікуди).
Обручка Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму Tom Bachik
Дженніфер пояснила, що схожу фразу актор використовував у листуваннях з нею, коли вони відновили спілкування.
Ось так він підписував свої електронні листи, коли ми знову починали спілкуватися. Типу: "Не хвилюйся, я нікуди не піду",
– зізналась Лопес.
Цікаво, що такою фразою зірка планує назвати одну зі своїх пісень. Вона увійде до нового альбому This Is Me… Now.
Весілля Дженніфер Лопес і Бена Аффлека
- Дженніфер Лопес та Бен Аффлек заручилися у квітні 2021 року, а одружилися через рік у Лас-Вегасі 16 липня. Цей день вони провели лише удвох, адже хотіли побути разом і не привертати увагу журналістів.
- Після цього новоспечене подружжя побувало у романтичній весільній подорожі. Вони разом з дітьми вирушили у Париж.
- На цьому церемонії й урочистості не припинилися – зірки вирішили влаштувати гучне святкування. 19 серпня Дженніфер Лопес і Бен Аффлек влаштували триденне свято – з розкішними образами, зірковими гостями та зворушливими моментами.