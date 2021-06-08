Дженніфер Лопес хоче переїхати з Маямі, щоб бути ближче до Бена Аффлека, – ЗМІ

Все більше новин свідчать про те, що американська виконавиця Дженніфер Лопес і справді має романтичні стосунки з актором Беном Аффлеком. Стало відомо, що вона хоче придбати новий будинок у Лос-Анджелесі, щоб жити набагато ближче до дому бойфренда.

Знаменита американська виконавиця Дженніфер Лопес та голлівудський актор Бен Аффлек справді будують плани про спільне майбутнє. Зокрема, зараз співачка переглядає варіанти будинків. Так, вона хоче переїхати з Маямі до Лос-Анджелеса.

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Дженніфер Лопес хоче бути ближче до Бена Аффлека

Попри те, що стосунки пари доволі міцні навіть на відстані, закохані однаково хочуть бути ближче один до одного. Та є ще одна вагома причина покупки нового будинку у Лос-Анджелесі для Джей Ло – у Маямі зірці все нагадує про колишнього нареченого, де вони часто були разом.

Зазначимо, що артистка володіє нерухомістю в Каліфорнії вартістю 26 мільйонів доларів. Однак район, у якому знаходиться помешкання, знаходиться далеко від місця проживання Бена Аффлека.

Шанувальники підозрюють, що знаменитість планує жити разом з коханим. Однак інсайдери стверджують, що все-таки Дженніфер не готова до такого рішучого кроку.

Поки рано говорити про їхнє спільне життя. Діти Дженніфер важко переживають розрив матері з Алексом, набагато важче, ніж сама Джен. Вона знає, що їм потрібен час, щоб звикнути до цього,

– пише видання.

Дженніфер Лопес поки що хоче створити нове затишне місце для себе та двох дітей – Емми й Макса. Вона хоче купити будинок до вересня, щоб діти мали змогу піти в іншу школу з початком навчального року.

Роман Джей Ло та Бена Аффлека