Дженніфер Лопес і Бен Аффлек заручилися вдруге: зірка засвітила каблучку
Джерело:People
Зіркова пара Дженніфер Лопес та Бена Аффлека готова до одруження! Співачка засвітила обручку на безіменному пальці.
Американська акторка й співачка Дженніфер Лопес близько року зустрічається з актором Беном Аффлеком. Тепер зірки готові до весілля: вони вдруге заручилися.
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Джей Ло і Бен Аффлек заручилися
9 квітня Дженніфер Лопес опублікувала відео на особистій сторінці, у якому говорить, що має важливу новину.
Вже на офіційному сайті знаменитість виклала ролик, у якому хизується великою обручкою зі смарагдом і каже "Ти прекрасна".
Дженніфер Лопес засвітила обручку / Скриншот з відео
Цікаво, що кількома днями раніше цю обручку помітили папараці. Тож, схоже, чутки про заручини Дженніфер Лопес, що ходили понад тиждень, підтвердились.
Роман Дженніфер Лопес і Бена Аффлека
- Зірки вперше почали зустрічатися у 2002 році. Їхній роман розвивався дуже швидко: через кілька місяців вони заручилися. На вересень 2003 року було заплановане весілля, однак за кілька днів до нього Бен та Дженніфер розійшлися.
- Після розриву з Алексом Родрігесом у квітні 2021 Лопес стала знову зближуватися з Беном Аффлеком. Вони відпочивали разом, ходили одне до одного в гості та бували на побаченнях.
- У червні пару вперше побачили за поцілунками, а ще через місяць Дженніфер Лопес і Бен Аффлек підтвердили возз'єднання.
- Тепер на різноманітних інтерв'ю знаменитості лиш підтверджують, що почуваються найщасливішими. Їх часто бачать на прогулянках, а також вони з'являються разом на світських заходах.