Дженніфер Лопес і Бен Аффлек під час прогулянки ніжно обіймалися: фото

Голлівудські актори Бен Аффлек і Дженніфер Лопес все-таки разом. Пару зазнімкували під час прогулянки. Знаменитості мило обіймалися та не ховалися від публіки.

Знамениті ексзакохані продовжують підігрівати чутки про возз'єднання. Нещодавно вони побували на вечірній прогулянці в Хемптоні, де й потрапили в об'єктиви папараці.

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Дженніфер Лопес гуляла з Беном Аффлеком

Мережею ширяться світлини, де акторка позує в обіймах Бена Аффлека. Для прогулянки Джей Ло обрала стильний костюм молочного кольору, що складався з широких штанів і кофти. Такий look вона поєднала зі спортивним взуттям. Волосся зірка вклала у легкі локони, а на обличчі зробила повсякденний макіяж у натуральних відтінках. Довершила образ великими сережками-кільцями.

Бен Аффлек зображений на фотографіях в обіймах коханої та в схожому аутфіті. Для прогулянки він обрав коричневі штани та спортивний светр молочного кольору.

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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек поновили стосунки