Дженніфер Еністон розплакалась на ток-шоу: емоційне відео
Джерело:"Шоу Елен Дедженерес"
Голлівудська зірка Дженніфер Еністон стала першою гостею 19 і останнього сезону "Шоу Елен Дедженерес". У тизері дебютного випуску, який показали в мережі, видно, що акторка розплакалась на знімальному майданчику.
52-річна Дженніфер Еністон, яку Елен Дедженерес назвала своєю подругою, розчулилась неспроста. Перед появою знаменитості в залі ведуча оголосила, що вона була частиною проєкту "буквально з першого дня".
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Так, акторка, яка впродовж карантину відмовлялась від публічних виходів, з'явилась у студії під шалені овації глядачів. Від слів Елен Дедженерес і теплого прийому Еністон розплакалась. Вона міцно обійняла подругу та втерла очі серветкою, зайнявши місце гостя.
Якого біса? Цей момент не повинен бути таким емоційним. Мене не було в цій студії близько двох років, і я не жартую. Останній раз я була тут в ролі ведучої,
– емоційно заявила Дженніфер Еністон.
Чому "Шоу Еллен Дедженерес" закривається після 19 сезонів?
- Минулого року працівники ток-шоу поскаржились на токсичне середовище та булінг на знімальному майданчику – знущання, расизм і сексуальні проступки.
- Після розголосу в ЗМІ кінокомпанія Warner Bros. провела внутрішнє розслідування, звільнивши трьох провідних продюсерів.
- На тлі скандалу ведуча "Шоу Елен Дедженерес" вибачилась перед експідлеглими, які потерпали від жахливого ставлення керівництва. Однак її публічне розкаяння обурило мережу, адже Елен вдала, що не причетна до булінгу.
- У травні цього року Еллен Дедженерес оголосила, що закриває своє ток-шоу після 19 сезонів. Так, фінальний епізод вийде на екрани на початку 2022 року.