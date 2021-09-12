Дженніфер Еністон розплакалась на ток-шоу: емоційне відео

Голлівудська зірка Дженніфер Еністон стала першою гостею 19 і останнього сезону "Шоу Елен Дедженерес". У тизері дебютного випуску, який показали в мережі, видно, що акторка розплакалась на знімальному майданчику.

52-річна Дженніфер Еністон, яку Елен Дедженерес назвала своєю подругою, розчулилась неспроста. Перед появою знаменитості в залі ведуча оголосила, що вона була частиною проєкту "буквально з першого дня".

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Так, акторка, яка впродовж карантину відмовлялась від публічних виходів, з'явилась у студії під шалені овації глядачів. Від слів Елен Дедженерес і теплого прийому Еністон розплакалась. Вона міцно обійняла подругу та втерла очі серветкою, зайнявши місце гостя.

Якого біса? Цей момент не повинен бути таким емоційним. Мене не було в цій студії близько двох років, і я не жартую. Останній раз я була тут в ролі ведучої,

– емоційно заявила Дженніфер Еністон.

Чому "Шоу Еллен Дедженерес" закривається після 19 сезонів?

Минулого року працівники ток-шоу поскаржились на токсичне середовище та булінг на знімальному майданчику – знущання, расизм і сексуальні проступки.

Після розголосу в ЗМІ кінокомпанія Warner Bros. провела внутрішнє розслідування, звільнивши трьох провідних продюсерів.

На тлі скандалу ведуча "Шоу Елен Дедженерес" вибачилась перед експідлеглими, які потерпали від жахливого ставлення керівництва. Однак її публічне розкаяння обурило мережу, адже Елен вдала, що не причетна до булінгу.

У травні цього року Еллен Дедженерес оголосила, що закриває своє ток-шоу після 19 сезонів. Так, фінальний епізод вийде на екрани на початку 2022 року.