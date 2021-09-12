52-річна Дженніфер Еністон, яку Елен Дедженерес назвала своєю подругою, розчулилась неспроста. Перед появою знаменитості в залі ведуча оголосила, що вона була частиною проєкту "буквально з першого дня".

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Так, акторка, яка впродовж карантину відмовлялась від публічних виходів, з'явилась у студії під шалені овації глядачів. Від слів Елен Дедженерес і теплого прийому Еністон розплакалась. Вона міцно обійняла подругу та втерла очі серветкою, зайнявши місце гостя.

Якого біса? Цей момент не повинен бути таким емоційним. Мене не було в цій студії близько двох років, і я не жартую. Останній раз я була тут в ролі ведучої,

– емоційно заявила Дженніфер Еністон.

Зауважимо, 2003 року Дженніфер Еністон і справді була першою гостею "Шоу Елен Дедженерес". У той час в ефір виходив один з останніх сезонів ситкому "Друзі", а акторка перебувала на піку популярності. Про це інформує Daily Mail.

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