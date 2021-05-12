Поки що сама телеведуча не підтверджує новину про закриття ток-програми. Та видання, з посиланнями на свої джерела, повідомляє, що вже сьогодні, 12 травня, Еллен Дедженерес офіційно оголосить про закриття.
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Закінчується "Шоу Еллен Дедженерес"
Ток-шоу Еллен Дедженерес тривало 18 років, а випущено було понад 3 тисячі епізодів. Попри це телеведуча й акторка "сказала своїй команді, що з неї досить".
Зауважимо, що вийде ще один сезон проєкту наприкінці 2021 – на початку 2022 року. Це буде 19, завершальний сезон.
Рейтинги впали й були справді жахливими цього року, і Еллен знає, що її час минув,
– повідомило джерело.
За рік з лютого 2020 по лютий 2021 рейтинги знизились:
- У Нью-Йорку та Чикаго на 40%;
- у Філадельфії на 32%;
- у Лос-Анджелесі шоу втратило 59% глядачів;
- у Сан-Франциско 50% глядачів.
Чому Еллен Дедженерес закрила своє шоу
Як пише видання, ток-програму Еллен закривають через булінг та знущання на знімальному майданчику. Зокрема, минулого року декілька колишніх та теперішніх колег звинуватили Дедженерес у сприянні токсичному середовищу та в тому, що вона нібито заплющує очі на все, що відбувається.
Після початку внутрішнього розслідування стало відомо, що за всю історію проєкту поступало багато скарг про знущання, расизм і сексуальні проступки. Через це у серпні 2020 року шоу покинули три провідних продюсери.
У вересні минулого року й перед початком нового сезону Еллен Дедженерес вибачилась перед співробітниками та глядачами, а також заявила, що починається нова глава її ток-шоу.
"Шоу Еллен Дедженерес": що відомо
- У вересні 2003 року акторка стала ведучою денного шоу і з того часу була її незмінною зіркою.
- За весь час було випущено близько 3 тисяч епізодів.
- У студію шоу до Еллен приходили найпопулярніші знаменитості зі США та інших країн світу.
- Перший сезон проєкту було номіновано на 11 нагород Еммі, з яких 4 він виграв. Загалом, всі сезони отримали 59 нагород Еммі та 14 статуеток People’s Choice Award.