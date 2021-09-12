52-летняя Дженнифер Энистон, которую Эллен Дедженерес назвала своей подругой, растрогалась неспроста. Перед появлением знаменитости в зале ведущая объявила, что она была частью проекта "буквально с первого дня".

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Так, актриса, которая в течение карантина отказывалась от публичных выходов, появилась в студии под невероятные овации зрителей. От слов Эллен Дедженерес и теплого приема Энистон расплакалась. Она крепко обняла подругу и вытерла глаза салфеткой, заняв место гостя.

Какого черта? Этот момент не должен быть таким эмоциональным. Меня не было в этой студии около двух лет, и я не шучу. Последний раз я была здесь в роли ведущей,

– эмоционально заявила Дженнифер Энистон.

Заметим, в 2003 году Дженнифер Энистон и в самом деле была первой гостьей "Шоу Эллен Дедженерес". В то время в эфир выходил один из последних сезонов ситкома "Друзья", а актриса находилась на пике популярности. Об этом информирует Daily Mail.

Почему "Шоу Эллен Дедженерес" закрывается после 19 сезонов?