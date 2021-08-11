Люблю тебе, – Дженніфер Еністон привітала ексчоловіка з днем народження

Відомий американський актор Джастін Теру 10 серпня відсвяткував ювілей: йому виповнилося 50 років. Колишня дружина Дженніфер Еністон привітала чоловіка з днем народження та показала його кумедні фото

Американський актор Джастін Теру та його колишня дружина Дженніфер Еністон після розлучення зберегли дружні стосунки. Тому вони ніколи не оминають увагою дні народження чи інші свята, а вітають один одного, й підтримують у скрутні часи.

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Дженніфер Еністон привітала ексчоловіка з ювілеєм

10 серпня Джастін Теру відсвяткував своє 50-річчя. Дженніфер Еністон опублікувала 2 фото колишнього чоловіка в інстаграм-сторіз. На першому знімку він позує в костюмі біля собаки. Натомість на іншому постав топлес.

З днем народження! Такого як ти, більше немає. Люблю тебе, – написала знаменитість.



Еністон привітала ексчоловіка з днем народження / Фото з інстаграм-сторіз



Еністон привітала ексчоловіка з днем народження / Фото з інстаграм-сторіз

Зазначимо, що кілька місяців тому Джастін Теру особисто підтвердив, що має дружні стосунки з Дженніфер Еністон. Він заявив, що досі любить колишню дружину і дорожить їхньою дружбою. Однак чоловік додав, що вони більше не можуть бути парою.

Стосунки Джастіна Теру та Дженніфер Еністон