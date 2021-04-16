Після 3 років шлюбу зіркове подружжя Джастіна Теру та Дженніфер Еністон розлучилось. Тоді ходило чимало чуток про справжню причину розставання пари. Зокрема, фани підозрювали, що розрив стався через те, що Дженніфер хотіла жити в Лос-Анджелесі, а Джастін у Нью-Йорку.

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Джастін Теру про стосунки з Дженніфер Еністон

У новому інтерв'ю чоловік спростував чутки від прихильників.

"Це версія, яка здебільшого не відповідає дійсності. Послухайте, люди завжди вигадують якісь історії, які змушують їх почуватися краще або спрощують для них речі. Все це розмови на кшталт: "Ця людина любить рок-н-рол, а ця людина любить джаз. Ну звичайно!". Але це не той випадок. Це надмірне спрощення", – переконаний Джастін Теру.

Актор не озвучив справжню причину розриву з Еністон. Однак він додав, що розійшовся з зіркою спокійно та мирно. Тому їм вдалось залишитися друзями.

Подобається вам це чи ні, але у нас не було драми у розриві, і ми любимо один одного. Я щирий, коли говорю, що дорожу нашою дружбою. Ми можемо не бути парою, але ніщо не заважає нам дарувати один одному радісні моменти й бути друзями,

– зізнався Джастін.

"Вона весела людина, вона вміє так добре розсмішити мене. Для мене було б втратою, якби ми перестали спілкуватися. І я хотів би думати, що для неї це так само. Ми не розмовляємо щодня, але ми дзвонимо один одному по FaceTime, ми листуємося", – підкреслив Теру.

Стосунки Джастіна Теру та Дженніфер Еністон