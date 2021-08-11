Американский актер Джастин Теру и его бывшая жена Дженнифер Энистон после развода сохранили дружеские отношения. Поэтому они никогда не обходят вниманием дни рождения или другие праздники, а поздравляют друг друга, и поддерживают в трудные времена.
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Дженнифер Энистон поздравила экс-мужа с юбилеем
10 августа Джастин Теру отпраздновал свое 50-летие. Дженнифер Энистон опубликовала 2 фото бывшего мужа в инстаграм-сторис. На первом снимке он позирует в костюме возле собаки, а на другом предстал топлес.
С днём рождения! Такого как ты, больше нет. Люблю тебя,
– написала знаменитость.
Энистон поздравила экс-мужа с днем рождения / Фото из инстаграм-сторис
Энистон поздравила экс-мужа с днем рождения / Фото из инстаграм-сторис
Отметим, что несколько месяцев назад Джастин Теру лично подтвердил, что имеет дружеские отношения с Дженнифер Энистон. Он заявил, что до сих пор любит бывшую жену и дорожит их дружбой. Однако мужчина добавил, что они больше не могут быть парой.
Отношения Джастина Теру и Дженнифер Энистон
- Голливудская звезда познакомилась с актером и продюсером в 2011 году. У пары закрутился роман, а через некоторое время Джастин Теру сделал предложение Дженнифер Энистон, однако она согласилась не сразу.
- В 2012 году влюбленные объявили о помолвке. Летом 2015 года состоялась тайная свадьба Джастина и Дженнифер.
- Брак не был долгим – через 3 года супруги развелись. После этого Энистон официально никогда не сообщала о новых отношениях.