Американский актер Джастин Теру и его бывшая жена Дженнифер Энистон после развода сохранили дружеские отношения. Поэтому они никогда не обходят вниманием дни рождения или другие праздники, а поздравляют друг друга, и поддерживают в трудные времена.

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Дженнифер Энистон поздравила экс-мужа с юбилеем

10 августа Джастин Теру отпраздновал свое 50-летие. Дженнифер Энистон опубликовала 2 фото бывшего мужа в инстаграм-сторис. На первом снимке он позирует в костюме возле собаки, а на другом предстал топлес.

С днём рождения! Такого как ты, больше нет. Люблю тебя,

– написала знаменитость.



Энистон поздравила экс-мужа с днем рождения / Фото из инстаграм-сторис



Энистон поздравила экс-мужа с днем рождения / Фото из инстаграм-сторис

Отметим, что несколько месяцев назад Джастин Теру лично подтвердил, что имеет дружеские отношения с Дженнифер Энистон. Он заявил, что до сих пор любит бывшую жену и дорожит их дружбой. Однако мужчина добавил, что они больше не могут быть парой.

Отношения Джастина Теру и Дженнифер Энистон