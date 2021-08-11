Американський актор Джастін Теру та його колишня дружина Дженніфер Еністон після розлучення зберегли дружні стосунки. Тому вони ніколи не оминають увагою дні народження чи інші свята, а вітають один одного, й підтримують у скрутні часи.

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Дженніфер Еністон привітала ексчоловіка з ювілеєм

10 серпня Джастін Теру відсвяткував своє 50-річчя. Дженніфер Еністон опублікувала 2 фото колишнього чоловіка в інстаграм-сторіз. На першому знімку він позує в костюмі біля собаки. Натомість на іншому постав топлес.

З днем народження! Такого як ти, більше немає. Люблю тебе, – написала знаменитість.



Еністон привітала ексчоловіка з днем народження / Фото з інстаграм-сторіз



Еністон привітала ексчоловіка з днем народження / Фото з інстаграм-сторіз

Зазначимо, що кілька місяців тому Джастін Теру особисто підтвердив, що має дружні стосунки з Дженніфер Еністон. Він заявив, що досі любить колишню дружину і дорожить їхньою дружбою. Однак чоловік додав, що вони більше не можуть бути парою.

Стосунки Джастіна Теру та Дженніфер Еністон