Американський актор Джастін Теру та його колишня дружина Дженніфер Еністон після розлучення зберегли дружні стосунки. Тому вони ніколи не оминають увагою дні народження чи інші свята, а вітають один одного, й підтримують у скрутні часи.
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Дженніфер Еністон привітала ексчоловіка з ювілеєм
10 серпня Джастін Теру відсвяткував своє 50-річчя. Дженніфер Еністон опублікувала 2 фото колишнього чоловіка в інстаграм-сторіз. На першому знімку він позує в костюмі біля собаки. Натомість на іншому постав топлес.
З днем народження! Такого як ти, більше немає. Люблю тебе, – написала знаменитість.
Еністон привітала ексчоловіка з днем народження / Фото з інстаграм-сторіз
Еністон привітала ексчоловіка з днем народження / Фото з інстаграм-сторіз
Зазначимо, що кілька місяців тому Джастін Теру особисто підтвердив, що має дружні стосунки з Дженніфер Еністон. Він заявив, що досі любить колишню дружину і дорожить їхньою дружбою. Однак чоловік додав, що вони більше не можуть бути парою.
Стосунки Джастіна Теру та Дженніфер Еністон
- Голлівудська зірка познайомилася з актором і продюсером у 2011 році. У пари закрутився роман, а через деякий час Джастін Теру освідчився Дженніфер Еністон, проте вона погодилася не одразу.
- У 2012 році закохані оголосили про заручини. Влітку 2015 року відбулося таємне весілля Джастіна та Дженніфер.
- Шлюб не був довгим – через 3 роки подружжя розлучилося. Після цього Еністон офіційно ніколи не повідомляла про нові стосунки.