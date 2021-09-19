Дженніфер Еністон пригадала, як працювала велокур'єром у Нью-Йорку

Заробляти як акторка Дженніфер Еністон почала лише в 90-х, однак ніколи не хотіла залежати від грошей батьків. Школяркою вона працювала в рекламній агенції, де їй на один день довелось стати велокур'єром.

У рекламну агенцію в Нью-Йорку Дженніфер Еністон влаштувала мама. Після уроків дівчинка приходила допомагати й не гребувала жодною роботою. Так, коли один з кур'єрів просто не з'явився, їй доручили розвозити містом тубуси з замовленнями.

Цікаво Дженніфер Еністон розповіла, з яким чоловіком хотіла б мати роман

Майбутня акторка впевнено відповіла керівництву, що всіє їздити на велосипеді, однак вона не врахувала шалений трафік Нью-Йорка.

Я була абсолютно непідготовлена до їзди хаотичними вулицями Мангеттена. Але я просто сміливо сказала "так", і мені дали сумку. Вони поклали всі тубуси в цю сумку,

– пригадала Дженніфер Еністон.

Зірка ситкому "Друзі" дивується, як залишилась живою того дня. Їй досі моторошно від згадки, як вона опинилась на П'ятій авеню серед пробок і з величезною сумкою в руках. До слова, доля велосипеда їй досі невідома, адже свій робочий день кур'єром вона завершила на таксі.

Дженніфер Еністон про роботу кур'єром / Скриншот з відео

Ким зірки працювали до популярності