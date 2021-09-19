В рекламное агентство в Нью-Йорке Дженнифер Энистон устроила мама. После уроков девочка приходила помогать и не гнушалась никакой работой. Так, когда один из курьеров просто не появился, ей поручили развозить по городу тубусы с заказами.

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Будущая актриса уверенно ответила руководству, что все время ездит на велосипеде, однако она не учла бешеный трафик Нью-Йорка.

Я была совершенно неподготовлена к езде по хаотичным улицам Манхэттена. Но я просто смело сказала "да", и мне дали сумку. Они положили все тубусы в эту сумку,

– вспомнила Дженнифер Энистон.

Звезда ситкома "Друзья" удивляется, как осталась живой в тот день. Ей до сих пор жутко от воспоминания, как она оказалась на Пятой авеню среди пробок и с огромной сумкой в руках. К слову, судьба велосипеда ей до сих пор неизвестна, ведь свой рабочий день курьером она завершила на такси.



Дженнифер Энистон о работе курьером / Скриншот с видео

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