В рекламное агентство в Нью-Йорке Дженнифер Энистон устроила мама. После уроков девочка приходила помогать и не гнушалась никакой работой. Так, когда один из курьеров просто не появился, ей поручили развозить по городу тубусы с заказами.
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Будущая актриса уверенно ответила руководству, что все время ездит на велосипеде, однако она не учла бешеный трафик Нью-Йорка.
Я была совершенно неподготовлена к езде по хаотичным улицам Манхэттена. Но я просто смело сказала "да", и мне дали сумку. Они положили все тубусы в эту сумку,
– вспомнила Дженнифер Энистон.
Звезда ситкома "Друзья" удивляется, как осталась живой в тот день. Ей до сих пор жутко от воспоминания, как она оказалась на Пятой авеню среди пробок и с огромной сумкой в руках. К слову, судьба велосипеда ей до сих пор неизвестна, ведь свой рабочий день курьером она завершила на такси.
Дженнифер Энистон о работе курьером / Скриншот с видео
Кем звезды работали до популярности
- В 15 лет супермодель Белла Хадид работала официанткой в кафе в Малибу – принимала заказы, делала фреши для клиентов, считала наличные и мыла посуду.
- Задолго до большой сцены победительница Евровидения-2016 Джамала мыла посуду в семейном кафе – более 150 тарелок за день, вилок, ложек, несколько сковородок, кастрюль, казан для плова. И все это в холодной воде.
- После окончания университета родители устроили Ирину Билык секретаршей в киевском ЖЭКе.