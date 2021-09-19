У рекламну агенцію в Нью-Йорку Дженніфер Еністон влаштувала мама. Після уроків дівчинка приходила допомагати й не гребувала жодною роботою. Так, коли один з кур'єрів просто не з'явився, їй доручили розвозити містом тубуси з замовленнями.
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Майбутня акторка впевнено відповіла керівництву, що всіє їздити на велосипеді, однак вона не врахувала шалений трафік Нью-Йорка.
Я була абсолютно непідготовлена до їзди хаотичними вулицями Мангеттена. Але я просто сміливо сказала "так", і мені дали сумку. Вони поклали всі тубуси в цю сумку,
– пригадала Дженніфер Еністон.
Зірка ситкому "Друзі" дивується, як залишилась живою того дня. Їй досі моторошно від згадки, як вона опинилась на П'ятій авеню серед пробок і з величезною сумкою в руках. До слова, доля велосипеда їй досі невідома, адже свій робочий день кур'єром вона завершила на таксі.
Дженніфер Еністон про роботу кур'єром / Скриншот з відео
Ким зірки працювали до популярності
- У 15 років супермодель Белла Хадід працювала офіціанткою у кафе в Малібу – приймала замовлення, робила фреші для клієнтів, рахувала готівку й мила посуд.
- Задовго до великої сцени переможниця Євробачення-2016 Джамала мила посуд у родинному кафе – більше як 150 тарілок за день, виделок, ложок, кілька сковорідок, каструль, казан для плову. І все це в холодній воді.
- Після закінчення університету батьки влаштували Ірину Білик секретаркою у київському ЖЕКу.