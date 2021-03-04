Джастін Тімберлейк зворушливо привітав дружину з днем народження: рідкісні фото

Американський актор та співак Джастін Тімберлейк привітав кохану Джессіку Біл з днем народження. У середу, 3 березня, жінці виповнилося 39 років. З цієї нагоди її чоловік опублікував рідкісні спільні фото.

Популярний артист в особливий день вирішив оприлюднити декілька зворушливих кадрів з сімейного архіву.

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Джастін опублікував світлини, де позує разом із коханою Джессікою. Видно, що вони неймовірно закохані та насолоджуються кожним моментом, який проводять разом. Також показав кадри, де зображена сама Біл. Він вкотре зізнався матері своїх дітей у коханні.

"З днем народження, моя найулюбленіша у світі людино. Найсильніша, найвеселіша, найсвітліша та найкрасивіша мама, партнерка, бос. Мені пощастило вчитися в тебе, сміятися з тобою та святкувати кожен день. Але сьогодні ми зробимо це з тортом!", – з ніжністю написав Джастін у публікацїі.

Ось ще повільніші хвилі, які колише вітер. Стрибки в кущі, щоб врятувати іграшки нашої дитини. Ідеальний час для фотографій, де стрибаємо. Я люблю тебе всім, що знаю,

– зворушливо написав Тімберлейк.

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Історія Джастіна Тімберлейка та Джессіки Біл