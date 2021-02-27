Слава Камінська кумедно привітала ексчоловіка з днем народження
Учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська та знаменитий пластичний хірург Едгар Камінський розлучилися півтора року тому, однак підтримують дружні стосунки. Співачка публічно привітала ексчоловіка з днем народження та оприлюднила його кумедні фото з дітьми.
Джерело:інстаграм Слави Камінської
Навіть після скандального розлучення експодружжя не приховує стосунки від публіки. Знаменитості продовжують показово вітати одне одного зі знаковими датами та ділитися милими фото, зробленими під час спільного дозвілля з дітьми. Цього разу Слава Камінська була куди стриманішою, вітаючи ексчоловіка Едгара з днем народження. Обійшлося без провокативних заяв про почуття та спільне майбутнє.
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Слава Камінська привітала ексчоловіка з днем народження
Зірка "НеАнгелів" вкотре подякувала колишньому за двох дітей – сина Леонарда і доньку Лауру. Вона наголосила, що малюки взяли від татка найкраще. Звичайно, від курйозних побажань Слава Камінська не втрималась. Вона висловила сподівання, що в колишнього завжди будуть пацієнтки з великими носами і маленьким бюстом.
Тато, ми всім нашим складом вітаємо тебе з днем народження. Спасибі тобі за мудрість, терпіння і таку чудову спадщину в особі наших двох. Будь здоровий, успішний і коханий. Нехай в цьому світі не закінчуються великі носи і маленькі груди,
– з гумором написала співачка.
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Що відомо про стосунки Слава та Едгара Камінських після розлучення:
- в серпні минулого року експодружжя влаштувало сімейний відпочинок з дітьми в Одесі. Разом вони розважалися в басейні, дивилися шоу дельфінів та ходили до тераріуму;
- співачка підтримує стосунки не лише з колишнім чоловіком, а й зі свекрухою Людмилою. Жінка навіть запрошувала невістку на святкування дня народження в сімейному колі, а та публічно назвала її свекрухою мрії, яка "ніколи не засудить, не відмовить, не насварить";
- після того, як Едгар порвав стосунки з дівчиною Ольгою Богатою, екси більше часу проводили разом. Слава Камінська публікувала романтичні фото і заявляла, що любить колишнього чоловіка.
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