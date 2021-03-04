Джастін Тімберлейк зворушливо привітав дружину з днем народження: рідкісні фото
Американський актор та співак Джастін Тімберлейк привітав кохану Джессіку Біл з днем народження. У середу, 3 березня, жінці виповнилося 39 років. З цієї нагоди її чоловік опублікував рідкісні спільні фото.
Джерело:інстаграм Джастіна Тімберлейка
Популярний артист в особливий день вирішив оприлюднити декілька зворушливих кадрів з сімейного архіву.
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Джастін опублікував світлини, де позує разом із коханою Джессікою. Видно, що вони неймовірно закохані та насолоджуються кожним моментом, який проводять разом. Також показав кадри, де зображена сама Біл. Він вкотре зізнався матері своїх дітей у коханні.
"З днем народження, моя найулюбленіша у світі людино. Найсильніша, найвеселіша, найсвітліша та найкрасивіша мама, партнерка, бос. Мені пощастило вчитися в тебе, сміятися з тобою та святкувати кожен день. Але сьогодні ми зробимо це з тортом!", – з ніжністю написав Джастін у публікацїі.
Ось ще повільніші хвилі, які колише вітер. Стрибки в кущі, щоб врятувати іграшки нашої дитини. Ідеальний час для фотографій, де стрибаємо. Я люблю тебе всім, що знаю,
– зворушливо написав Тімберлейк.
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Історія Джастіна Тімберлейка та Джессіки Біл
- Закохані одружилися 18 серпня 2012 року. Їх називають однією із найміцніших сімей Голлівуду.
- 10 квітня 2015 року у пари народився син Сайлас.
- 18 липня 2020 року Джессіка та Джастін вдруге стали батьками. Про це вони повідомили лише в січні 2021 року.
- Жінка не оголошувала про свою вагітність. Вона дізналася, що вдруге стане мамою під час розпалу скандалу, який був пов'язаний з нібито зрадою співака.
- Пара не з'являлася на публіці, тому про стан зіркової дружини нічого не було відомо.
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