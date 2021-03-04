Американский актер и певец Джастин Тимберлейк поздравил любимую Джессику Бил с днем рождения. В среду, 3 марта, женщине исполнилось 39 лет. По этому случаю ее муж опубликовал редкие совместные фото.

Популярный артист в особый день решил обнародовать несколько трогательных кадров из семейного архива.

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Джастин опубликовал фотографии, где позирует вместе с любимой Джессикой. Видно, что они невероятно влюблены и наслаждаются каждым моментом, который проводят вместе. Он в очередной раз признался матери своих детей в любви.

"С днем рождения, мой самый любимый в мире человек. Самая сильная, самая веселая, самая светлая и красивая мама, партнерша, босс. Мне посчастливилось учиться у тебя, смеяться над тобой и праздновать каждый день. Но сегодня мы сделаем это с тортом!", – с нежностью написал Джастин в публикации.

Вот еще более медленные волны, которые колышет ветер. Прыжки в кусты, чтобы спасти игрушки нашего ребенка. Идеальное время для фотографий, где прыгаем. Я люблю тебя всем, что знаю,

– трогательно написал Тимберлейк.

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История Джастина Тимберлейка и Джессики Бил