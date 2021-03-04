Джастин Тимберлейк трогательно поздравил жену с днем рождения: редкие фото
Американский актер и певец Джастин Тимберлейк поздравил любимую Джессику Бил с днем рождения. В среду, 3 марта, женщине исполнилось 39 лет. По этому случаю ее муж опубликовал редкие совместные фото.
Источник:инстаграм Джастина Тимберлейка
Популярный артист в особый день решил обнародовать несколько трогательных кадров из семейного архива.
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Джастин опубликовал фотографии, где позирует вместе с любимой Джессикой. Видно, что они невероятно влюблены и наслаждаются каждым моментом, который проводят вместе. Он в очередной раз признался матери своих детей в любви.
"С днем рождения, мой самый любимый в мире человек. Самая сильная, самая веселая, самая светлая и красивая мама, партнерша, босс. Мне посчастливилось учиться у тебя, смеяться над тобой и праздновать каждый день. Но сегодня мы сделаем это с тортом!", – с нежностью написал Джастин в публикации.
Вот еще более медленные волны, которые колышет ветер. Прыжки в кусты, чтобы спасти игрушки нашего ребенка. Идеальное время для фотографий, где прыгаем. Я люблю тебя всем, что знаю,
– трогательно написал Тимберлейк.
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История Джастина Тимберлейка и Джессики Бил
- Влюбленные поженились 18 августа 2012 года. Их называют одной из самых крепких семей Голливуда.
- 10 апреля 2015 года у пары родился сын Сайлас.
- 18 июля 2020 года Джессика и Джастин во второй раз стали родителями. Об этом они сообщили лишь в январе 2021 года.
- Женщина не объявляла о своей беременности. Она узнала, что во второй раз станет мамой во время разгара скандала, который был связан с якобы изменой певца.
- Пара не появлялась на публике, поэтому о состоянии звездной жены ничего не было известно.
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