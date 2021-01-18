Знамените голлівудське подружжя співака Джастіна Тімберлейка та Джессіки Біл вдруге стало батьками. Цю новину підтвердив зірковий татусь в ефірі одного з популярних шоу.

Чутки про те, що Джессіка Біл народила сина з'явилися ще в липні 2020 року. Тоді пара не підтверджувала цю інформацію і тримала особисте життя якомога далі від сторонніх очей. Тепер Джастін розповів про те, що вдруге став батьком під час онлайн-виступу на шоу Еллен Дедженерес.

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Джастін Тімберелейк вдруге став батьком

Музикант не лише поділився радісною новиною з шанувальниками, а й розсекретив ім'я малюка.

Його звати Фінеас. Він неймовірний, дуже милий. Ніхто не спить. Але ми в захваті і дуже щасливі,

– поділився Тімберлейк.

Ведуча запитала артиста, яке це – бути батьками двох дітей. Також Елен поцікавилася чи є відмінності між вихованням синів. Нагадаємо, Джастін з коханою виховують також 5-річного сина Сайласа.

Ми більше не бачимо один одного. Це дуже весело. Я думаю, тут потрібно дотримуватися приказки: "Переходь від захисту до відвертої розмови дуже швидко". Це чудово. Сайлас дуже схвильований,

– жартома відповів музикант.

.@JTimberlake told me the name of his new baby! Don’t miss the full interview on my show tomorrow. pic.twitter.com/grBQ9sls0S — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 18, 2021

Що відомо про вагітність Джессіки Біл

Джессіка Біл не оголошувала про свою вагітність. Вона дізналася, що знову стане мамою під час розпалу скандалу, який був пов'язаний з нібито зрадою співака. Закохані не з'являлися разом на публіці, тому про особливий стан зіркової дружини нічого не було відомо.

Нагадаємо, восени 2019 року в мережі поширили кадри, де Джастін тримав за руку свою колегу Алішу Вейнрайт. Після цього почалися активні обговорення, у яких йшлося про те, що артист закрутив роман з іншою і зрадив дружину. Проте інсайдери переконували, що музикант кохає Джессіку, а провокативні знімки зробили під час вечірки, яку влаштували представники знімальної групи. Тоді Джастін та Аліша вживали алкоголь в компанії колег і не залишалися наодинці.

Менеджери Тімберлейка наголошували, що він дуже цілує свій шлюб. Джастін і Джессіка одружилися у 2012 році та є однією з найміцніших пар в Голлівуді. Сам артист неодноразово зазначав, що дружина є його справжньою другою половинкою.