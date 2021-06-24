Джастін Тімберлейк заступився за свою "екс" Брітні Спірс щодо опікунства її батька

Колишній бойфренд артистки Брітні Спірс написав серію дописів у мережі, де висловив занепокоєння опікунство батька Джеймса Спірса. Усі його дії він назвав "неправильними" та засудив його методи "виховання" дорослої артистки.
Відомо, що Джастін Тімберлейк та Брітні Спірс зустрічались з 1997 по 2002 рік. Вже через 6 років, у 2008-му, Брітні втече з психіатричного диспансеру, а її батько стане опікуном. 23 червня Брітні вперше за довгий час виступила у суді проти Джеймса Спірса та заявила, що він забороняв їй народжувати дітей, одружуватись та змушував приймати літій.
Варто знати Заборонив народжувати і травмував: Брітні Спірс виступила проти опікунства батька
Реакція Джастіна Тімберлейка
Підтримку колишній коханій виконавець висловив у своєму твітері.
Після всього, що ми сьогодні побачили, ми повинні підтримати Брітні в цей непростий час. Незважаючи на все, що було в минулому, гарне і погане, і не важливо, як давно це було... Все, що зараз з нею відбувається – це неправильно,
– заявив Джастін.
"Нікого і ніколи не можна утримувати проти їхньої волі, ніхто не повинен просить дозволу на доступ до всього, над чим він старанно працював… Ми з Джесс (Джеcсіка Біл, дружина, – Showbiz 24) надсилаємо любов і підтримку Брітні. Сподіваємося, що суд і її сім'я приймуть правильне рішення і дадуть їй можливість жити так, як вона хоче", – додав виконавець.
Чоловік у публікаціях натякнув на чутки про те, що Джеймс Спірс контролює усі фінанси жінки, які вона заробляла завдяки концертам, а також контролював її роботу.
Джастін Тімберлейк підтримав Брітні Спірс / Скриншот з твітера співака
Що відомо опікунство батька Брітні Спірс
- Джеймс Спірс із 2008 року є опікуном зірки. Він має доступ до її фінансів, концертної діяльності та інших аспектів життя.
- У серпні 2020 року Брітні Спірс подала документи до суду, де йшлось про те, що вона виступає категорично проти того, аби батько Джеймс знову став її опікуном.
- Вона вимагала передати право розпоряджатися своїм майном Джоді Монтгомері, яка була її опікункою у 2019 році, коли стався конфлікт Джеймса з одним з внуків.
- Але суд відхилив це прохання і дозволив батьку далі бути її опікуном.
- Зараз зірка вимагає, аби усі повноваження опікунства були передані помічниці батька – Джоді Монтгомері, яка наглядала за Брітні з 2019 року.
- Нещодавно батько співачки заявив, що зірка страждає на деменцію, але фанати у це не повірили.