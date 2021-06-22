Джастін Тімберлейк і його дружина Джессіка Біл рідко діляться сімейними світлинами та розповідають про особисте життя. Знаменитості тримають приватне життя якомога далі від сторонніх очей. Лише через рік після народження другого сина співак наважився показати його публіці.

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Джастін і Джессіка тривалий час приховували те, що готуються вдруге стати батьками. Про це стало відомо лише після того, як зіркова дружина народила малюка. Тепер подружжя виховує двох синів.

Фото молодшого сина Тімберлейка

У дописі, який співак зробив на особистій сторінці в інстаграмі з нагоди Дня батька, він поширив фото, де вперше показав одразу двох нащадків – 6-річного Сайласа та 11-місячного Фінеаса. Разом із синами Джастін сидів на підлозі та грав ігри. Поруч із Тімберлейком сидів його первісток, а маленький синочок позував попереду. Усі з захопленням спостерігали за грою.

Бути татом краще, ніж я коли-небудь міг собі уявити. Дякую своєму батькові та дідам за те, що вони проклали шлях, жертвували багато чим, щоб я реалізував свої мрії. Дякую за те, що навчили, що реальне життя буває у всіх маленьких моментах. З Днем батька!

– написав актор у публікації.



Джастін Тімберлейк з синами / Фото з інстаграму Джастіна Тімберлейка

Раніше дружина Тімберлейка розповідала, що виховувати двох синів – дуже непросто. В домі постійна метушня, потрібно дивитися за одним і за другим. Однак Джессіка Біл зізнавалася, що бачити хлопців разом – це чудово.